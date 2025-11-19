Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/moskva-2055999848.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 19.11.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Дождь со снегом и до минус пяти ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:45:00+03:00
2025-11-19T13:45:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055272390_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_b6a2c375161e504e454079b3b4e1eb33.jpg
https://ria.ru/20251114/pogoda-2054834983.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055272390_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_2a23bf89c821a6ffc9d0dd5e32eecd10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Позднякова: дождь со снегом и до минус 5 ожидаются в Москве на выходных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрохожий с зонтом во время снегопада в Москве
Прохожий с зонтом во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Прохожий с зонтом во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дождь со снегом и до минус пяти ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу и воскресенье характер погоды изменится; в субботу ночью и днём осадки - от небольших до умеренных - дождь с мокрым снегом, в течение суток сохранится положительная температура - от нуля до плюс трех", - рассказала Позднякова.
По её словам, в воскресенье столичный регион окажется в тыловой части очередного циклона, ночью не будет осадков, ожидается мороз до минус пяти градусов, днём будет идти снег, но температура также от нуля до минус пяти.
"Ветер будет постепенно сменяться, в воскресенье - северо-западный, и, когда подойдёт следующий атлантический циклон 24 числа - облачно, будут появляться осадки в виде дождя, но преимущественно снег, ночью будет от нуля до минус пяти, а вот дневная температура, мы на какое-то время попадём в теплый сектор от минус двух до плюс трех градусов, и в понедельник усилится ветер, сделает погоду менее комфортной", - отметила Позднякова.
Метеоролог добавила, что ноябрь завершится с положительной аномалией температуры воздуха, и норма по осадкам, скорее всего, будет выполнена. Количество осадков будет в пределах климатической нормы для этой декады ноября.
Ликвидация последствий снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Неужели синоптики ошибались? Какой будет погода в декабре
14 ноября, 10:52
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала