Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 19.11.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Дождь со снегом и до минус пяти ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Позднякова: дождь со снегом и до минус 5 ожидаются в Москве на выходных
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дождь со снегом и до минус пяти ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу и воскресенье характер погоды изменится; в субботу ночью и днём осадки - от небольших до умеренных - дождь с мокрым снегом, в течение суток сохранится положительная температура - от нуля до плюс трех", - рассказала Позднякова
По её словам, в воскресенье столичный регион окажется в тыловой части очередного циклона, ночью не будет осадков, ожидается мороз до минус пяти градусов, днём будет идти снег, но температура также от нуля до минус пяти.
"Ветер будет постепенно сменяться, в воскресенье - северо-западный, и, когда подойдёт следующий атлантический циклон 24 числа - облачно, будут появляться осадки в виде дождя, но преимущественно снег, ночью будет от нуля до минус пяти, а вот дневная температура, мы на какое-то время попадём в теплый сектор от минус двух до плюс трех градусов, и в понедельник усилится ветер, сделает погоду менее комфортной", - отметила Позднякова.
Метеоролог добавила, что ноябрь завершится с положительной аномалией температуры воздуха, и норма по осадкам, скорее всего, будет выполнена. Количество осадков будет в пределах климатической нормы для этой декады ноября.