12:52 19.11.2025 (обновлено: 13:34 19.11.2025)
В Москве из отеля Radisson Blue Олимпийский эвакуировали 400 человек
© РИА НовостиВозгорание в гостинице "Radisson Blue Олимпийский" в центре Москвы
Возгорание в гостинице "Radisson Blue Олимпийский" в центре Москвы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Порядка 400 человек эвакуировали из отеля Radisson Blue Олимпийский в Москве из-за задымления на втором этаже здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проведена эвакуация порядка 400 человек из отеля Radisson Blue Олимпийский по адресу: улица Самарская, дом 1", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной эвакуации людей стало сильное задымление на втором этаже здания отеля.
ПроисшествияМосква
 
 
