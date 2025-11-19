https://ria.ru/20251119/moskva-2055982922.html
В Москве из отеля Radisson Blue Олимпийский эвакуировали 400 человек
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Порядка 400 человек эвакуировали из отеля Radisson Blue Олимпийский в Москве из-за задымления на втором этаже здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проведена эвакуация порядка 400 человек из отеля Radisson Blue Олимпийский по адресу: улица Самарская, дом 1", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной эвакуации людей стало сильное задымление на втором этаже здания отеля.