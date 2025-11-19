https://ria.ru/20251119/moskva-2055981969.html
В Москве загорелся отель Radisson Blue Олимпийский
В Москве загорелся отель Radisson Blue Олимпийский - РИА Новости, 19.11.2025
В Москве загорелся отель Radisson Blue Олимпийский
Порядка 40 человек и 10 единиц техники привлечены к тушению возгорания в отеле Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:47:00+03:00
2025-11-19T12:47:00+03:00
2025-11-19T14:12:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055981292_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6fa93c5cbd17a34014c93857125c0d6f.jpg
https://ria.ru/20251119/moskva-2055927470.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055981292_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b3c991acb136da698a20a737558477a0.jpg
Пожар в отеле Radisson Blue Олимпийский
Пожар в отеле Radisson Blue Олимпийский
2025-11-19T12:47
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся отель Radisson Blue Олимпийский
К тушению пожара в отеле Radisson Blue Олимпийский привлекли 10 единиц техники