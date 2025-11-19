Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелся отель Radisson Blue Олимпийский - РИА Новости, 19.11.2025
12:47 19.11.2025 (обновлено: 14:12 19.11.2025)
В Москве загорелся отель Radisson Blue Олимпийский
Порядка 40 человек и 10 единиц техники привлечены к тушению возгорания в отеле Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы
В Москве загорелся отель Radisson Blue Олимпийский

© Агентство "Москва"/TelegramЗадымление в гостинице "Radisson Blue Олимпийский" в центре Москвы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Порядка 40 человек и 10 единиц техники привлечены к тушению возгорания в отеле Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В главное управление МЧС по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Самарская, дом 1. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка 400 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, происходит загорание в административном здании. К тушению привлечены 39 человек и 10 единиц техники.
