В Москве завершится обновление 100% образовательных программ в колледжах

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обновление 100% образовательных программ в колледжах будет завершено в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы, о модернизации среднего профессионального образования (СПО). По итогам заседания Сергей Собянин утвердил планы реализации этой программы на 2026–2027 годы. В частности, будет завершено обновление 100 процентов образовательных программ в колледжах", - говорится в сообщении.

Помимо этого, будет расширено использование возможностей "Московской электронной школы", обновлено около 600 учебных мастерских и лабораторий, оснащенных современным оборудованием. В 2026–2027 годах должно быть подготовлено и начато строительство семи новых инновационных колледжей.

"Масштабная трансформация инфраструктуры и содержания образования также подразумевает актуализацию обучающих программ. Формируется их новое содержание на основании профиля компетенций, составленного совместно с профессиональным сообществом и лидерами отраслей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к первому сентября текущего года было переработано свыше 85 процентов программ. К 2027-му 100 процентов образовательных программ приведут к новому стандарту. Также создана система постоянной их трансформации с учетом современных технологий, передовых отраслевых знаний и изменяющихся потребностей рынка труда.

"Основная задача - так подготовить студента, чтобы он мог приступить к полноценной работе сразу после выпуска из колледжа", - уточняется в сообщении.

Более того, при этом за счет повышения интенсивности обучения уменьшаются его сроки. С сентября 2025-го 95 процентов учебных программ в системе среднего профессионального образования Москвы рассчитаны на год и 10 месяцев для окончивших 11 классов и два года 10 месяцев — для вчерашних девятиклассников.

"В основе модернизации системы среднего профессионального образования, осуществляемой правительством Москвы, лежит два базовых принципа. Первый - актуальность и востребованность. Он предполагает, что образовательные программы разрабатываются при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций", - отмечается в сообщении.