В Москве задержали женщину, ударившую пассажирку головой о поручень в метро
11:43 19.11.2025 (обновлено: 12:51 19.11.2025)
В Москве задержали женщину, ударившую пассажирку головой о поручень в метро
В Москве задержали женщину, ударившую пассажирку головой о поручень в метро
2025
В Москве задержали женщину, ударившую пассажирку головой о поручень в метро

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали 60-летнюю женщину, которая в метро Москвы схватила другую пассажирку за волосы и несколько раз ударила головой о металлический поручень, суд ее оштрафовал, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в МВД сообщали, что 9 ноября на станции метро "Волгоградский проспект" в вагоне электропоезда между двумя пассажирками возник словесный конфликт, одна из участниц которого нанесла несколько ударов второй и скрылась с места происшествия.
"На станции "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии между двумя женщинами возник конфликт, в ходе которого одна из них схватила другую за волосы и несколько раз ударила головой о металлический поручень", - говорится в сообщении в канале Max ведомства.
Отмечается, что пострадавшая обратилась за помощью в медучреждение.
Полицейские установили нарушительницу и доставили ее в отдел полиции для разбирательства. Ею оказалась 60-летняя москвичка.
"В отношении задержанной полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Судом ей назначено административное наказание в виде штрафа", - заключили в ведомстве.
Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС
10 ноября, 18:48
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
