Причиной гибели двух человек в Москве могло стать употребление наркотиков - РИА Новости, 19.11.2025
10:17 19.11.2025 (обновлено: 12:04 19.11.2025)
Причиной гибели двух человек в Москве могло стать употребление наркотиков
Причиной гибели двух человек в Москве могло стать употребление наркотиков - РИА Новости, 19.11.2025
Причиной гибели двух человек в Москве могло стать употребление наркотиков
Причиной гибели двух человек при небольшом возгорании в квартире жилого дома на западе Москвы, по предварительной информации, стало употребление запрещенных... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Причиной гибели двух человек в Москве могло стать употребление наркотиков

Причиной гибели 2 человек в пожаре в Москве могло быть употребление наркотиков

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия пожара на улице Крылатские Холмы в Москве
Последствия пожара на улице Крылатские Холмы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия пожара на улице Крылатские Холмы в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Причиной гибели двух человек при небольшом возгорании в квартире жилого дома на западе Москвы, по предварительной информации, стало употребление запрещенных препаратов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В квартире на втором этаже дома на улице Крылатские Холмы были найдены тела двух погибших взрослых. На месте происшествия приступили к работе специалисты следственно-оперативной группы.
"Предварительно, трупы не криминальные - употребление запрещенных препаратов", - сказал собеседник агентства.
Как отмечает столичная прокуратура, погибшие - мужчина и женщина, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Казани. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Казани назвали возможную причину пожара в многоэтажке
18 ноября, 20:40
 
ПроисшествияМосква
 
 
