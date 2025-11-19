Последствия пожара на улице Крылатские Холмы в Москве

Причиной гибели двух человек в Москве могло стать употребление наркотиков

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Причиной гибели двух человек при небольшом возгорании в квартире жилого дома на западе Москвы, по предварительной информации, стало употребление запрещенных препаратов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

В квартире на втором этаже дома на улице Крылатские Холмы были найдены тела двух погибших взрослых. На месте происшествия приступили к работе специалисты следственно-оперативной группы.

"Предварительно, трупы не криминальные - употребление запрещенных препаратов", - сказал собеседник агентства.