2025-11-19T10:17:00+03:00
2025-11-19T10:17:00+03:00
2025-11-19T12:04:00+03:00
2025
происшествия, москва
Причиной гибели двух человек в Москве могло стать употребление наркотиков
Причиной гибели 2 человек в пожаре в Москве могло быть употребление наркотиков
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Причиной гибели двух человек при небольшом возгорании в квартире жилого дома на западе Москвы, по предварительной информации, стало употребление запрещенных препаратов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В квартире на втором этаже дома на улице Крылатские Холмы были найдены тела двух погибших взрослых. На месте происшествия приступили к работе специалисты следственно-оперативной группы.
"Предварительно, трупы не криминальные - употребление запрещенных препаратов", - сказал собеседник агентства.
Как отмечает столичная прокуратура, погибшие - мужчина и женщина, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.