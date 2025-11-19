https://ria.ru/20251119/moskva-2055927470.html
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
происшествия
москва
москва
2025
происшествия, москва
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на западе Москвы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, по предварительной информации, в результате небольшого возгорания в квартире жилого дома на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В квартире на втором этаже жилого дома на улице Крылатские Холмы обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, погибшие - взрослые. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства гибели людей и их личности устанавливаются.