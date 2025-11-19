Последствия пожара на улице Крылатские Холмы в Москве

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, по предварительной информации, в результате небольшого возгорания в квартире жилого дома на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В квартире на втором этаже жилого дома на улице Крылатские Холмы обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.