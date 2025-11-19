Жительница Нижнего Новгорода передала мошенникам 85 миллионов рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода 59 лет и её 32-летняя дочь передали мошенникам около 85 миллионов рублей в золотых слитках, монетах и наличными, сообщает МВД региона в своем Telegram-канале.

Женщины рассказали, что на протяжении нескольких дней им звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками портала "Госуслуг", контролирующих и силовых ведомств. Злоумышленники обвинили нижегородок в финансировании недружественной страны и пригрозили обысками по месту жительства. Мошенники убедили их передать все материальные ценности курьерам для декларирования, используя определенное кодовое слово.

"Выполняя указания мошенников, потерпевшие четыре раза встречались с курьерами в сквере на улице Алексеевской, где передали им 300 золотых инвестиционных монет (стоимостью около 24 миллионов рублей), золото в слитках массой около 2,5 килограммов, личные сбережения в размере 24,2 миллиона рублей и 40 тысяч долларов. Жертвы аферистов дважды снимали личные накопления и переводили их на неустановленные счета (6,6 миллиона рублей и 1,1 миллиона рублей). Общая сумма материального ущерба составила 84,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.