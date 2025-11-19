https://ria.ru/20251119/moshenniki-2055925141.html
Россиян предупредили о схемах мошенников с "официальными документами"
Россиян предупредили о схемах мошенников с "официальными документами"
Россиян предупредили о схемах мошенников с "официальными документами"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мошенники обманывают граждан под предлогом "официальных документов" от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, однако такие документы содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Очередные "официальные документы", на этот раз от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, характерные для подделок: неверные наименования документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства", - говорится в сообщении в Telegram-канале
управления.
В ведомстве отметили, что в таких документах мошенники используют официальные эмблемы и шапки, чтобы придать им легитимность и юридический статус.
Кроме того, в документах злоумышленников могут быть угрозы штрафов, проверок, уголовной ответственности, а также требования незамедлительно действовать, например, установить ПО, позвонить или передать данные. Это делается для создания психологического давления.
Правоохранители просят обратить внимание на то, что в поддельных документах отсутствуют контактные данные - полное наименование должности и контактные телефоны исполнителей.
"Рекомендуем сохранить скриншоты таких документов и обратиться в правоохранительные органы", - заключили в ведомстве.