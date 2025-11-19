https://ria.ru/20251119/moldaviya-2056082700.html
Молдавские власти проигнорировали похороны режиссера Гибу, заявил активист
Молдавские власти проигнорировали похороны режиссера Гибу, заявил активист
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии проигнорировали похороны советского и молдавского кинорежиссёра и сценариста Николая Гибу, некогда прославившего молдавское кино, сообщил в среду глава координационного комитета "Победа" республики и лидер поискового отряда "Август" Алексей Петрович.
В понедельник о кончине Гибу сообщил молдавский портал Noi.md. По словам Петровича, Гибу похоронили в среду на Центральном (Армянском) кладбище Кишинева
.
"От министерства культуры Республики Молдова не пришел никто. Ни венка, ни цветка, ни соболезнований… Минкультуры во главе с министром Кристианом Жарданом отмечают 3-летие программы "Культурный ваучер". Это всё, что вам надо знать о "культуре памяти", "скорби" и в принципе об этой жёлтой (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) власти. К сожалению, найти время для соболезнований и прощания с Николаем Гибу, всю свою жизнь посвятившего себя прославлению молдавской самобытности, не смогли и представители тех сил, которые мы по старой и недоброй привычке относим к молдовенистам и патриотам. Не читают некрологи и в мэрии города Кишинева. Не пришли, не слышали, не знали", - написал в своем Telegram-канале Петрович.
Среди известных фильмов, поставленных Гибу, - "Гнев", "Зарубки на память", "Кодовое название "Южный гром", "Корень жизни", "Ваш специальный корреспондент". В фильмах Гибу снимались такие кинозвёзды, как Олег Янковский
, Владислав Дворжецкий, Клара Лучко
.
Николай Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озёрное, Килийского района Одесской области
. Окончил в 1966 году сценарный факультет ВГИК
, мастерскую К. Парамоновой и В. Ежова. С 1966 года – сценарист и редактор комитета по кинематографии Молдавской ССР, а c 1970 по 2009 год работал режиссёром и сценаристом на киностудии "Молдова-фильм". Автор книг и статей о молдавском кино.