Молдавские власти проигнорировали похороны режиссера Гибу, заявил активист

"От министерства культуры Республики Молдова не пришел никто. Ни венка, ни цветка, ни соболезнований… Минкультуры во главе с министром Кристианом Жарданом отмечают 3-летие программы "Культурный ваучер". Это всё, что вам надо знать о "культуре памяти", "скорби" и в принципе об этой жёлтой (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) власти. К сожалению, найти время для соболезнований и прощания с Николаем Гибу, всю свою жизнь посвятившего себя прославлению молдавской самобытности, не смогли и представители тех сил, которые мы по старой и недоброй привычке относим к молдовенистам и патриотам. Не читают некрологи и в мэрии города Кишинева. Не пришли, не слышали, не знали", - написал в своем Telegram-канале Петрович.