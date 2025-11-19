В Молдавии оппозиционная партия обратилась в суд из-за ограничений работы

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" обратилась в Апелляционную палату Кишинева с просьбой незамедлительно отменить временное ограничение своей деятельности, сообщает в среду пресс-служба политформирования.

"Республиканская партия "Сердце Молдовы" обратилась сегодня в Апелляционную палату с просьбой незамедлительно отменить временное ограничение своей деятельности. Эта мера была наложена до рассмотрения дела по существу, однако установленные законом сроки уже давно истекли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.