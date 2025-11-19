В Молдавии оппозиционная партия обратилась в суд из-за ограничений работы

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" обратилась в Апелляционную палату Кишинева с просьбой незамедлительно отменить временное ограничение своей деятельности, сообщает в среду пресс-служба политформирования.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
"Республиканская партия "Сердце Молдовы" обратилась сегодня в Апелляционную палату с просьбой незамедлительно отменить временное ограничение своей деятельности. Эта мера была наложена до рассмотрения дела по существу, однако установленные законом сроки уже давно истекли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Поясняется, что согласно закону о политических партиях, рассмотрение такого заявления должно быть завершено максимум за два месяца. "Закон прямо указывает: обеспечительная мера — такая, как временное ограничение деятельности партии — может действовать только на время рассмотрения дела по существу. В нашем случае двухмесячный срок уже истёк, а дело до сих пор далеко от окончательного решения… Суд должен немедленно отменить эту меру и восстановить законность", — отметила лидер партии Ирина Влах.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Молдавия совершила серьезную ошибку, заявил экс-депутат Боля
17 ноября, 21:55