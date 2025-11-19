Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила молдавского депутата с Шариковым после слов о Пушкине - РИА Новости, 19.11.2025
14:01 19.11.2025
Захарова сравнила молдавского депутата с Шариковым после слов о Пушкине
Захарова сравнила молдавского депутата с Шариковым после слов о Пушкине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила молдавского депутата Михая Друцэ, ранее высказавшегося о визите в страну русского поэта Александра... РИА Новости, 19.11.2025
Захарова сравнила молдавского депутата с Шариковым после слов о Пушкине

Захарова сравнила депутата Друцэ с Шариковым после слов о Пушкине в Молдавии

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила молдавского депутата Михая Друцэ, ранее высказавшегося о визите в страну русского поэта Александра Пушкина, с персонажем повести "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым.
Во время обсуждения в молдавском парламенте законопроекта о закрытии "Русского дома" Друцэ заявил, что геи* в Молдавии якобы появились "вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина".
"Это из разряда новостей, которые, с одной стороны, вызывают усмешку и гомерический хохот, а потом, когда первая эмоция проходит, они действительно вызывают в больше степени состояние глубокого шока от того уровня, на который опустилась, упала и на котором находится нынешняя, так сказать, элита, а лучше сказать, элитка Молдовы. Вот это и есть уровень" , - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Ученые по всему миру много лет изучают творчество и исследуют феномен, многогранность русского поэта и писателя Александра Пушкина, указала Захарова.
«
"И вот выходит Шариков на трибуну молдавского парламента. И говорит, что он не согласен, а на уточняющий вопрос "С чем?" - "Да со всем"... Вечные фразы (Михаила - ред.) Булгакова, которые в данном случае подходят как нельзя лучше - "шариковщина". Это не про внешность, не про внешнее сходство с героями потрясающей экранизации, это про дух, про нутро, про движок, который является тяговой силой подобных людей. Вот такое хамство, шагающее, агрессивное, насаждающее само себя, сеющее безграмотность, тупость, деградацию и объявляющее это самое деградацию в качестве процесса", - подчеркнула она.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
