Захарова сравнила молдавского депутата с Шариковым после слов о Пушкине

"И вот выходит Шариков на трибуну молдавского парламента. И говорит, что он не согласен, а на уточняющий вопрос "С чем?" - "Да со всем"... Вечные фразы (Михаила - ред.) Булгакова, которые в данном случае подходят как нельзя лучше - "шариковщина". Это не про внешность, не про внешнее сходство с героями потрясающей экранизации, это про дух, про нутро, про движок, который является тяговой силой подобных людей. Вот такое хамство, шагающее, агрессивное, насаждающее само себя, сеющее безграмотность, тупость, деградацию и объявляющее это самое деградацию в качестве процесса", - подчеркнула она.