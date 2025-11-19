https://ria.ru/20251119/moldavija-2056088941.html
В Молдавии рассчитывают начать реинтеграцию Приднестровья в 2026 году
В Молдавии рассчитывают начать реинтеграцию Приднестровья в 2026 году - РИА Новости, 19.11.2025
В Молдавии рассчитывают начать реинтеграцию Приднестровья в 2026 году
Власти Молдавии рассчитывают, что в 2026 году смогут начать процесс реинтеграции Приднестровья, заявила в среду вице-премьер по евроинтеграции Кристина... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:29:00+03:00
2025-11-19T18:29:00+03:00
2025-11-19T18:30:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954475369_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_93dacff75e7ff855767a8dc6fe94c505.jpg
https://ria.ru/20251118/ekspert-2055826305.html
https://ria.ru/20251119/moldavija-2056081506.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954475369_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_21c9c331da7a4016639da11aabc6a419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Майя Санду, Евросоюз
В Молдавии рассчитывают начать реинтеграцию Приднестровья в 2026 году
Герасимова: Молдавия рассчитывают начать реинтеграцию Приднестровья в 2026
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии рассчитывают, что в 2026 году смогут начать процесс реинтеграции Приднестровья, заявила в среду вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.
Премьер-министр Молдавии
Александр Мунтяну во вторник заявил, что Кишинев
обсуждает с американскими и европейскими партнерами вопрос реинтеграции Приднестровья. Ранее президент Молдавии Майя Санду
заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС
только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз. При этом бывший глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе
, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
"Сигналы (со стороны ЕС - ред.) очень позитивные и дают нам надежду, что в следующем году мы сможем мирным путём реинтегрировать Приднестровский регион. Реинтеграция будет приоритетом для этого правительства", - заявила Герасимова журналистам.
По ее словам, Европейская комиссия в ежегодном докладе о расширении отметила, что Молдавия добилась значительного прогресса на пути к вступлению в Европейский союз, и темп реформ делает цель завершить переговоры к 2028 году "амбициозной, но осуществимой".
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь присоединения к Румынии
на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.