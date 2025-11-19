В Молдавии рассчитывают начать реинтеграцию Приднестровья в 2026 году

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии рассчитывают, что в 2026 году смогут начать процесс реинтеграции Приднестровья, заявила в среду вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну во вторник заявил, что Кишинев обсуждает с американскими и европейскими партнерами вопрос реинтеграции Приднестровья. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз. При этом бывший глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе , молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.

"Сигналы (со стороны ЕС - ред.) очень позитивные и дают нам надежду, что в следующем году мы сможем мирным путём реинтегрировать Приднестровский регион. Реинтеграция будет приоритетом для этого правительства", - заявила Герасимова журналистам.

По ее словам, Европейская комиссия в ежегодном докладе о расширении отметила, что Молдавия добилась значительного прогресса на пути к вступлению в Европейский союз, и темп реформ делает цель завершить переговоры к 2028 году "амбициозной, но осуществимой".