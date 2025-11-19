Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии задержали украинца за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 19.11.2025
16:53 19.11.2025
В Молдавии задержали украинца за незаконное пересечение границы
В Молдавии задержали украинца за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 19.11.2025
В Молдавии задержали украинца за незаконное пересечение границы
Погранполиция Молдавии задержала гражданина Украины за незаконное пересечение молдавско-румынской границы, до которой мужчина добрался вплавь через реку Прут. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, украина, молдавия, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский
В Молдавии задержали украинца за незаконное пересечение границы

Полиция в Молдавии задержала незаконно пересекшего границу украинца

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Погранполиция Молдавии задержала гражданина Украины за незаконное пересечение молдавско-румынской границы, до которой мужчина добрался вплавь через реку Прут.
"Сотрудники Пограничной полиции сектора "Липканы" в ходе осуществления патрулирования в зоне ответственности пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. В ходе мониторинга дежурный патруль заметил мужчину, двигавшегося пешком от линии границы в глубь страны… По результатам документирования установлено, что задержанный является 38-летним гражданином Украины, который пересек реку Прут вплавь с целью незаконного проникновения на территорию Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
В отношении задержанного ведется расследование по уголовной статье о незаконном пересечении государственной границы. Правонарушитель задержан на 72 часа.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 22 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Захарова сравнила молдавского депутата с Шариковым после слов о Пушкине
В миреУкраинаМолдавияВладимир Зеленский
 
 
