В Молдавии задержали украинца за незаконное пересечение границы

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Погранполиция Молдавии задержала гражданина Украины за незаконное пересечение молдавско-румынской границы, до которой мужчина добрался вплавь через реку Прут.
"Сотрудники Пограничной полиции сектора "Липканы" в ходе осуществления патрулирования в зоне ответственности пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. В ходе мониторинга дежурный патруль заметил мужчину, двигавшегося пешком от линии границы в глубь страны… По результатам документирования установлено, что задержанный является 38-летним гражданином Украины, который пересек реку Прут вплавь с целью незаконного проникновения на территорию Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
В отношении задержанного ведется расследование по уголовной статье о незаконном пересечении государственной границы. Правонарушитель задержан на 72 часа.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 22 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.