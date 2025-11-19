В Молдавии начали сбор подписей в защиту Русского дома в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Начат сбор подписей в защиту Российского центра науки и культуры в Кишиневе, который власти Молдавии намерены закрыть, заявила глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.

"Я не ожидала вала звонков, вала желаний со мной встретиться и поговорить на эту тему. Сегодня мы собираем подписи. Один из трудовых коллективов выступил инициатором – это представители гражданского общества. Не только члены русской общины беспокоятся о судьбе Русского дома, беспокоятся нормальные граждане нашей страны", - заявила Лащёнова в интервью телеканалу "Первый в Молдове".

Председатель Русской общины в Молдавии, депутат первого созыва парламента республики обратилась к народным избранникам нынешнего созыва с призывом подумать и не допустить закрытия Русского дома в Кишиневе

"Я прошу вас не поднимать руку за закрытие Русского дома. Я передаю просьбу десятков тысяч людей, которые звонят мне беспрерывно. Люди из Бельц, Сорок, Дрокии, Вулканешт, Басарабяски, Унген и из многих других городов требуют, чтобы депутаты парламента думали, когда они решают судьбу своих граждан", - сказала она, отметив, что Русский дом все равно будет жить.