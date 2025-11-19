Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры удара "Искандера" по комплексам MLRS, атаковавшим Воронеж
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 19.11.2025 (обновлено: 09:21 19.11.2025)
Появились кадры удара "Искандера" по комплексам MLRS, атаковавшим Воронеж
Минобороны России показало удар ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по ракетным комплексам MLRS в Харьковской области, которыми Киев пытался
2025
Кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области
Уничтожены 2 пусковые установки с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета. 🔹 Подписаться на РИА Новости
МО показало кадры удара по запускавшим ракеты ATACMS по Воронежу установкам MLRS

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало удар ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по ракетным комплексам MLRS в Харьковской области, которыми Киев пытался атаковать Воронеж.
Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО. Разведка обнаружила, что место пуска было в районе Волосской Балаклеи юго-восточнее Чугуева в Харьковской области. Расчет "Искандер-М" нанес ракетный удар по ракетной позиции ВСУ. Были уничтожены две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также до 10 человек личного состава.
На опубликованных кадрах видны попадание ракеты и последовавшие за ним взрывы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
