Появились кадры удара "Искандера" по комплексам MLRS, атаковавшим Воронеж
Минобороны России показало удар ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по ракетным комплексам MLRS в Харьковской области, которыми Киев пытался РИА Новости, 19.11.2025
Кадры удара "Искандером" по пусковым установкам MLRS в Харьковской области
Уничтожены 2 пусковые установки с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета.
Появились кадры удара "Искандера" по комплексам MLRS, атаковавшим Воронеж
МО показало кадры удара по запускавшим ракеты ATACMS по Воронежу установкам MLRS