Установки MLRS, пытавшиеся атаковать Воронеж, обнаружили рядом с Чугуевом - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 19.11.2025
Установки MLRS, пытавшиеся атаковать Воронеж, обнаружили рядом с Чугуевым
МО РФ: пытавшиеся атаковать Воронеж установки MLRS обнаружили в 50 км от Чугуева

© AP Photo / Roman Chop Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Две пусковые установки MLRS производства США, с которых Киев пытался атаковать Воронеж ракетами ATACMS, были обнаружены в районе Волосской Балаклеи в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Волосская Балаклея (50 километров юго-вост. н.п. Чугуев) были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США", - говорится в сообщении.
Кадры удара Искандером по пусковым установкам MLRS в Харьковской области
Расчет "Искандера" уничтожил установки MLRS, пытавшиеся ударить по Воронежу
Специальная военная операция на Украине Чугуев США Киев Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Безопасность Воронеж
 
 
