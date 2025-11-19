Установки MLRS, пытавшиеся атаковать Воронеж, обнаружили рядом с Чугуевым

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Две пусковые установки MLRS производства США, с которых Киев пытался атаковать Воронеж ракетами ATACMS, были обнаружены в районе Волосской Балаклеи в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.