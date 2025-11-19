https://ria.ru/20251119/mlrs-2055910687.html
Установки MLRS, пытавшиеся атаковать Воронеж, обнаружили рядом с Чугуевым
Установки MLRS, пытавшиеся атаковать Воронеж, обнаружили рядом с Чугуевым - РИА Новости, 19.11.2025
Установки MLRS, пытавшиеся атаковать Воронеж, обнаружили рядом с Чугуевым
Две пусковые установки MLRS производства США, с которых Киев пытался атаковать Воронеж ракетами ATACMS, были обнаружены в районе Волосской Балаклеи в 50... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T08:19:00+03:00
2025-11-19T08:19:00+03:00
2025-11-19T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
чугуев
сша
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6950cd0cbbf4b79195857180f86c8d1.jpg
https://ria.ru/20251119/iskander-2055910106.html
чугуев
сша
киев
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342445_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_56ff04bf5b8d49a362fa03baffb33b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чугуев, сша, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, США, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Воронеж
Установки MLRS, пытавшиеся атаковать Воронеж, обнаружили рядом с Чугуевым
МО РФ: пытавшиеся атаковать Воронеж установки MLRS обнаружили в 50 км от Чугуева