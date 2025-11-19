Мишустин попросил Рюмина доложить о подготовке к осенне-зимнему сезону

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу ПАО "Россети" Андрея Рюмина доложить о подготовке к осенне-зимнему сезону, в том числе в новых регионах и приграничье.

Он отметил, что надежность электроснабжения определяет качество жизни людей, а значит и перспективы экономического роста. Мишустин попросил Рюмина держать на личном контроле все важные вопросы в этом направлении.