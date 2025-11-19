Рейтинг@Mail.ru
11:37 19.11.2025
Мишустин попросил Рюмина доложить о подготовке к осенне-зимнему сезону
Мишустин попросил Рюмина доложить о подготовке к осенне-зимнему сезону
Мишустин попросил Рюмина доложить о подготовке к осенне-зимнему сезону

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин во время встречи. 19 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин во время встречи. 19 ноября 2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу ПАО "Россети" Андрея Рюмина доложить о подготовке к осенне-зимнему сезону, в том числе в новых регионах и приграничье.
"Очень важно готовиться к осенне-зимнему сезону. Во многих регионах выпал снег. Президент заслушал как раз доклады министра ЖКХ, министра энергетики по тому, как готовимся к зимнему сезону. Здесь как вы оцениваете готовность системы к прохождению осенне-зимнего сезона? И скажите о приграничных и новых субъектах Российской Федерации", - сказал Мишустин во время встречи с главой "Россетей".
Он отметил, что надежность электроснабжения определяет качество жизни людей, а значит и перспективы экономического роста. Мишустин попросил Рюмина держать на личном контроле все важные вопросы в этом направлении.
Открытие подстанции энергокольца в Туве после обновления - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Россети" открыли после обновления подстанции энергокольца в Туве
6 ноября, 14:25
 
Россия Михаил Мишустин Россети ЖКХ
 
 
