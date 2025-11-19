Рейтинг@Mail.ru
Миндич не был главным бенефициаром коррупционной схемы, считают в НАБУ - РИА Новости, 19.11.2025
09:27 19.11.2025 (обновлено: 11:08 19.11.2025)
Миндич не был главным бенефициаром коррупционной схемы, считают в НАБУ
Миндич не был главным бенефициаром коррупционной схемы, считают в НАБУ - РИА Новости, 19.11.2025
Миндич не был главным бенефициаром коррупционной схемы, считают в НАБУ
Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в сфере энергетики и обороны, сообщил задержанный по... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:27:00+03:00
2025-11-19T11:08:00+03:00
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
россия
энергоатом
украина
россия
украина
владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, россия, энергоатом, украина, в мире, тимур миндич, дело миндича
Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Россия, Энергоатом, Украина, В мире, Тимур Миндич, Дело Миндича
Миндич не был главным бенефициаром коррупционной схемы, считают в НАБУ

Детектив НАБУ Магомедрасулов: Миндич не главный бенефициар коррупционной схемы

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в сфере энергетики и обороны, сообщил задержанный по обвинению в сотрудничестве с Россией следователь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ГД дело Миндича назвали крючком, на который Европа подвесит Киев
17 ноября, 22:18
"По моей информации, Карлсон (так фигуранты коррупционной схемы обозначали Миндича – ред.) выполнял функцию топ-менеджера и не был главным бенефициаром схемы", - сказал Магомедрасулов в интервью телеканалу "Общественное".
На вопрос связывает ли детектив свой арест и арест отца именно с делом Миндича, он ответил утвердительно. "Да, связываю с этим делом в том числе. Впрочем, считаю, что я стал мишенью СБУ из-за сразу нескольких кейсов, которыми занимался. Кроме документирования схемы, зафиксированной во время спецоперации "Мидас", я занимался также важными сотрудниками СБУ. Речь идет о высокопоставленных должностных лиц СБУ", - добавил детектив.
По его словам, Миндич был менеджером средней руки в команде олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).
«
"Насколько мне известно, во время менеджмента "Квартала 95" он близко познакомился с командой, которая в дальнейшем частично стала властью в Украине. Благодаря своим бизнес-навыкам и возможностям он начал реализовывать противоправные многоуровневые схемы в минэнерго и минобороны. Но опять обращу внимание, что он лишь топ-менеджер. Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно прийти к выводу, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых указанные процессы не могли быть реализованы", - добавил Магамедрасулов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Дело Миндича грозит обезобразить лик Зеленского, считает Медведев
14 ноября, 09:54
 
Владимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныРоссияЭнергоатомУкраинаВ миреТимур МиндичДело Миндича
 
 
