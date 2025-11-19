Миндич не был главным бенефициаром коррупционной схемы, считают в НАБУ

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в сфере энергетики и обороны, сообщил задержанный по обвинению в сотрудничестве с Россией следователь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов.

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский . Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ

"По моей информации, Карлсон (так фигуранты коррупционной схемы обозначали Миндича – ред.) выполнял функцию топ-менеджера и не был главным бенефициаром схемы", - сказал Магомедрасулов в интервью телеканалу "Общественное".

На вопрос связывает ли детектив свой арест и арест отца именно с делом Миндича, он ответил утвердительно. "Да, связываю с этим делом в том числе. Впрочем, считаю, что я стал мишенью СБУ из-за сразу нескольких кейсов, которыми занимался. Кроме документирования схемы, зафиксированной во время спецоперации "Мидас", я занимался также важными сотрудниками СБУ. Речь идет о высокопоставленных должностных лиц СБУ", - добавил детектив.

По его словам, Миндич был менеджером средней руки в команде олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

« "Насколько мне известно, во время менеджмента "Квартала 95" он близко познакомился с командой, которая в дальнейшем частично стала властью в Украине . Благодаря своим бизнес-навыкам и возможностям он начал реализовывать противоправные многоуровневые схемы в минэнерго и минобороны. Но опять обращу внимание, что он лишь топ-менеджер. Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно прийти к выводу, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых указанные процессы не могли быть реализованы", - добавил Магамедрасулов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.