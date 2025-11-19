В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале об увеличении интервалов движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути.