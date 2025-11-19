Рейтинг@Mail.ru
В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 19.11.2025 (обновлено: 16:50 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/metro-2056062923.html
В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро
В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро - РИА Новости, 19.11.2025
В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро
Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:49:00+03:00
2025-11-19T16:50:00+03:00
происшествия
москва
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149e56df7a5274079c5c5e6d7d726cff.jpg
https://ria.ru/20251014/moskva-2048196285.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a8efb16bdd1c97e2cf99d90340d0723c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро

Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Полежаевская"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале об увеличении интервалов движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути.
"Бабушка упала на рельсы на станции метро "Полежаевская". Вытащили, живая", - сказал собеседник агентства.
Станция Текстильщики Таганско-Краснопресненской линии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Москве женщину спасли после падения на рельсы метро
14 октября, 15:17
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала