В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро
В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро - РИА Новости, 19.11.2025
В Москве пожилая женщина выжила после падения на рельсы в метро
Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости
2025-11-19T16:49:00+03:00
2025-11-19T16:49:00+03:00
2025-11-19T16:50:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале об увеличении интервалов движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути.
"Бабушка упала на рельсы на станции метро "Полежаевская". Вытащили, живая", - сказал собеседник агентства.