Мерц не намерен извиняться за слова о возвращении в Германию из Бразилии

БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен извиняться за вызвавшую в Бразилии критику фразу о том, что его пул журналистов был рад вернуться в "прекрасную" Германию из бразильского города Белен-ду-Пара, где проходит Климатическая конференция ООН (COP30), заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

« "Дважды нет", - ответил он в ходе брифинга кабмина на вопрос о том, намеревается ли Мерц извиниться за свое высказывание и видит ли кабмин исходящий от слов канцлера вред для отношений двух стран.

Южной Америке. Корнелиус отметил, что видит "готовность к раздражению", которая, которая, по его мнению, имеет мало отношения к реальности, и подчеркнул, что Бразилия является важнейшим партнером Германии

"И позвольте мне, возможно, еще кое-что сказать по поводу этой фразы, которую сейчас представляют как инкриминирующую. Замечание по сути относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелета и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь", - добавил он.

Ранее Мерц , выступая на конгрессе в Берлине , заявил, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира, и что 7 ноября во время визита в Бразилию на COP30 он спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться в городе Белен-ду-Пара. По словам канцлера, никто не поднял руку, все были рады, что они покинули "то место, где находились", и вернулись обратно в Германию.

В социальных сетях на Мерца обрушился шквал критики со стороны бразильцев, которые сочли его слова расистскими. Некоторые пользователи потребовали извинений, другие просили бразильские власти, чтобы канцлера Германии больше никогда не принимали в Бразилии.