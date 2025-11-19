Рейтинг@Mail.ru
Мерц не намерен извиняться за слова о возвращении в Германию из Бразилии - РИА Новости, 19.11.2025
17:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/merts-2056080291.html
Мерц не намерен извиняться за слова о возвращении в Германию из Бразилии
Мерц не намерен извиняться за слова о возвращении в Германию из Бразилии - РИА Новости, 19.11.2025
Мерц не намерен извиняться за слова о возвращении в Германию из Бразилии
Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен извиняться за вызвавшую в Бразилии критику фразу о том, что его пул журналистов был рад вернуться в "прекрасную"... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:59:00+03:00
2025-11-19T17:59:00+03:00
в мире
германия
бразилия
южная америка
фридрих мерц
оон
германия
бразилия
южная америка
в мире, германия, бразилия, южная америка, фридрих мерц, оон
В мире, Германия, Бразилия, Южная Америка, Фридрих Мерц, ООН
Мерц не намерен извиняться за слова о возвращении в Германию из Бразилии

Мерц не стал извиняться за слова о возвращении в прекрасную Германию из Бразилии

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен извиняться за вызвавшую в Бразилии критику фразу о том, что его пул журналистов был рад вернуться в "прекрасную" Германию из бразильского города Белен-ду-Пара, где проходит Климатическая конференция ООН (COP30), заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«
"Дважды нет", - ответил он в ходе брифинга кабмина на вопрос о том, намеревается ли Мерц извиниться за свое высказывание и видит ли кабмин исходящий от слов канцлера вред для отношений двух стран.
Корнелиус отметил, что видит "готовность к раздражению", которая, которая, по его мнению, имеет мало отношения к реальности, и подчеркнул, что Бразилия является важнейшим партнером Германии в Южной Америке.
"И позвольте мне, возможно, еще кое-что сказать по поводу этой фразы, которую сейчас представляют как инкриминирующую. Замечание по сути относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелета и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь", - добавил он.
Ранее Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, заявил, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира, и что 7 ноября во время визита в Бразилию на COP30 он спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться в городе Белен-ду-Пара. По словам канцлера, никто не поднял руку, все были рады, что они покинули "то место, где находились", и вернулись обратно в Германию.
В социальных сетях на Мерца обрушился шквал критики со стороны бразильцев, которые сочли его слова расистскими. Некоторые пользователи потребовали извинений, другие просили бразильские власти, чтобы канцлера Германии больше никогда не принимали в Бразилии.
Позднее Мерца раскритиковал и мэр Белен-ду-Пара Игор Норманду, назвав его высказывание "высокомерным и предвзятым". Губернатор штата Пара Хелдер Барбалью заявил, в свою очередь, что высказывание больше говорит о том, кто его произнес. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс и вовсе назвал Мерца в соцсети X "нацистом" и "бездомным сыном Гитлера".
В миреГерманияБразилияЮжная АмерикаФридрих МерцООН
 
 
