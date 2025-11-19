Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление после удара ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 19.11.2025 (обновлено: 17:01 19.11.2025)
На Западе сделали заявление после удара ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу
На Западе сделали заявление после удара ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу - РИА Новости, 19.11.2025
На Западе сделали заявление после удара ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу
Удар ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Владимира Зеленского, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо... РИА Новости, 19.11.2025
На Западе сделали заявление после удара ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу

Мема: удар ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Зеленского

Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Удар ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Владимира Зеленского, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Политик добавил, что это серьезный шаг, так как он может означать, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила такие атаки.
"Я ожидаю, что администрация президента США немедленно отвергнет такие заявления, которые также указывают на очень плохую ситуацию на местах на Украине и отчаянную необходимость начать мировую войну со стороны режима Зеленского", — написал Мема.

Накануне Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.

В Минобороны России сообщили, что обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет.

В ответ российские военные уничтожили две пусковые установки, которые пытались ударить ракетами ATACMS по Воронежу.
Специальная военная операция на Украине
 
 
