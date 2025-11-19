Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал катализатор гибели киевского режима - РИА Новости, 19.11.2025
10:44 19.11.2025
Медведев назвал катализатор гибели киевского режима
Успехи Вооруженных сил России являются лучшим катализатором неизбежной гибели киевского режима, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2025
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
вооруженные силы рф
россия
россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Медведев назвал катализатор гибели киевского режима

Медведев назвал успехи ВС России катализатором неизбежной гибели Киева

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Успехи Вооруженных сил России являются лучшим катализатором неизбежной гибели киевского режима, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Говоря о судьбе Владимира Зеленского, Медведев отметил, что, если "ампутация окажется недостаточной", "гнилостное разложение продолжится", тогда неизбежна смерть киевского режима.
"И лучшим катализатором его неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших Вооружённых сил", - написал Медведев в Max.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Зеленский довел Украину до краха, пишет Sabah
Вчера, 10:35
 
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
