Медведев прокомментировал судьбу Зеленского

Он добавил, что речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о "газовой гангрене бандеровской власти".

"Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела. Иначе весь уродливый организм ККК ждет неминуемая гибель. Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится – и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога", - заключил Медведев.