https://ria.ru/20251119/medvedev-2055933915.html
Медведев прокомментировал судьбу Зеленского
Медведев прокомментировал судьбу Зеленского - РИА Новости, 19.11.2025
Медведев прокомментировал судьбу Зеленского
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о судьбе Владимира Зеленского, заявил, что "похоже, абсцесс... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:20:00+03:00
2025-11-19T10:20:00+03:00
2025-11-19T10:20:00+03:00
россия
европа
дмитрий медведев
владимир зеленский
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055745215.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий медведев, владимир зеленский, единая россия
Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Единая Россия
Медведев прокомментировал судьбу Зеленского
Медведев назвал судьбу Зеленского быстроразвивающимся абсцессом
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о судьбе Владимира Зеленского, заявил, что "похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось".
"Несколько дней назад я сказал, что киевский кровавый клоун (ККК) пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе
гнойник в любом случае будет вскрыт. Похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось", - написал Медведев
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о "газовой гангрене бандеровской власти".
"Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела. Иначе весь уродливый организм ККК ждет неминуемая гибель. Впрочем, если ампутация окажется недостаточной, гнилостное разложение продолжится – и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога", - заключил Медведев.