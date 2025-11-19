Ситуация на Украине в 2021 году не выглядела необратимой, заявил Мединский

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине в 2021 году не выглядела необратимой, а Владимира Зеленского никто не воспринимал "президентом войны", заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.