Ситуация на Украине в 2021 году не выглядела необратимой, заявил Мединский

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине в 2021 году не выглядела необратимой, а Владимира Зеленского никто не воспринимал "президентом войны", заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Мединский в своей статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды", отметил, что события на Украине являются трагедией не только для жителей самой Украины, но и для россиян.
"Казалось бы, любому, знакомому с историей на уровне начальной школы, очевидно: русские и украинцы исторически - один народ", - написал Мединский.
Глава РВИО привел слова президента России Владимира Путина, который признавался, что он воспринимает как большую общую трагедию стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной.
"Это, напомню, с горечью написано В. Путиным задолго до начала СВО. Тогда, в 2021-м, ситуация не выглядела необратимой. Перспективы мирного урегулирования на Донбассе еще не казались утопией. Никто не воспринимал Зеленского как "президента войны", - написал Мединский.
