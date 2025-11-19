https://ria.ru/20251119/medinskij-2055907366.html
"Профессиональные украинцы" бесценны для Запада, заявил Мединский
"Профессиональные украинцы" бесценны для Запада, заявил Мединский - РИА Новости, 19.11.2025
"Профессиональные украинцы" бесценны для Запада, заявил Мединский
"Профессиональные украинцы" бесценны для части западных политиков, которые держатся у власти, раздувая фантом "русской угрозы", сообщил помощник президента РФ,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:29:00+03:00
2025-11-19T07:29:00+03:00
2025-11-19T07:29:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99812/60/998126074_0:429:4288:2841_1920x0_80_0_0_66587e9bd7e80421a0635461551334ea.jpg
https://ria.ru/20251119/medinskij-2055906927.html
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017506601.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99812/60/998126074_304:0:4101:2848_1920x0_80_0_0_c295096ecc43ef8d745b3632b36d1619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
"Профессиональные украинцы" бесценны для Запада, заявил Мединский
Мединский: "профессиональные украинцы" бесценны для части западных политиков
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Профессиональные украинцы" бесценны для части западных политиков, которые держатся у власти, раздувая фантом "русской угрозы", сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Мединский
в статье "Краденое солнце", опубликованной на сайте "Комсомольской правды", написал, что взращенное в условиях "геббельсовского накала украинской пропаганды" поголовье "профессиональных украинцев" подвергли народ на Украине
тотальной психологической обработке.
"В чем цель "профессиональных украинцев"? Вовсе не в создании процветающего демократического государства, как обещали в 2013-2014 годах строители "Майдана". Для них миссия Украины иная - разрушить "московско-азиатскую Орду". Любой ценой. Любыми средствами. Именно этой одержимостью они ценны, точнее бесценны для части "политического менеджмента" на Западе, что держатся у власти традиционным способом - раздувая фантом "русской угрозы", - написал Мединский.
Он отметил, что разрушение экономики Украины, ее инфраструктуры, массовый исход населения за границу и огромные потери на фронте и для Запада, и для его агентов - "профессиональных украинцев", не проблема.