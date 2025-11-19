МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Профессиональные украинцы" бесценны для части западных политиков, которые держатся у власти, раздувая фантом "русской угрозы", сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Мединский в статье "Краденое солнце", опубликованной на сайте "Комсомольской правды", написал, что взращенное в условиях "геббельсовского накала украинской пропаганды" поголовье "профессиональных украинцев" подвергли народ на Украине тотальной психологической обработке.

"В чем цель "профессиональных украинцев"? Вовсе не в создании процветающего демократического государства, как обещали в 2013-2014 годах строители "Майдана". Для них миссия Украины иная - разрушить "московско-азиатскую Орду". Любой ценой. Любыми средствами. Именно этой одержимостью они ценны, точнее бесценны для части "политического менеджмента" на Западе, что держатся у власти традиционным способом - раздувая фантом "русской угрозы", - написал Мединский.