07:29 19.11.2025
"Профессиональные украинцы" бесценны для Запада, заявил Мединский
"Профессиональные украинцы" бесценны для Запада, заявил Мединский
"Профессиональные украинцы" бесценны для части западных политиков, которые держатся у власти, раздувая фантом "русской угрозы", сообщил помощник президента РФ,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:29:00+03:00
2025-11-19T07:29:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
украина
россия
"Профессиональные украинцы" бесценны для Запада, заявил Мединский

Мединский: "профессиональные украинцы" бесценны для части западных политиков

Владимир Мединский
Владимир Мединский
© РИА Новости / Алексей Светозарский
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Профессиональные украинцы" бесценны для части западных политиков, которые держатся у власти, раздувая фантом "русской угрозы", сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Мединский в статье "Краденое солнце", опубликованной на сайте "Комсомольской правды", написал, что взращенное в условиях "геббельсовского накала украинской пропаганды" поголовье "профессиональных украинцев" подвергли народ на Украине тотальной психологической обработке.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"В чем цель "профессиональных украинцев"? Вовсе не в создании процветающего демократического государства, как обещали в 2013-2014 годах строители "Майдана". Для них миссия Украины иная - разрушить "московско-азиатскую Орду". Любой ценой. Любыми средствами. Именно этой одержимостью они ценны, точнее бесценны для части "политического менеджмента" на Западе, что держатся у власти традиционным способом - раздувая фантом "русской угрозы", - написал Мединский.
Он отметил, что разрушение экономики Украины, ее инфраструктуры, массовый исход населения за границу и огромные потери на фронте и для Запада, и для его агентов - "профессиональных украинцев", не проблема.
