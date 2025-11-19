https://ria.ru/20251119/medinskij-2055904929.html
Мединский рассказал, против кого воюет Россия в зоне СВО
Мединский рассказал, против кого воюет Россия в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Мединский рассказал, против кого воюет Россия в зоне СВО
Россия сегодня воюет не с украинцами, а против режима, который взял народ Украины в заложники, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:09:00+03:00
2025-11-19T07:09:00+03:00
2025-11-19T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
ссср
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
https://ria.ru/20251119/medinskij-2055904765.html
россия
украина
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ссср, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, СССР, Владимир Мединский, В мире
Мединский рассказал, против кого воюет Россия в зоне СВО
Мединский: Россия воюет не с украинцами, а с режимом, который взял их в плен