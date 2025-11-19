Рейтинг@Mail.ru
15:27 19.11.2025
В МAX появился сервис поиска билетов на мероприятия
В МAX появился сервис поиска билетов на мероприятия
Сервис поиска билетов на мероприятия появился на национальной платформе Мах - пользователи могут ознакомиться с афишей мероприятий, приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку через мини-приложение "Госуслуги Культура"
технологии
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сервис поиска билетов на мероприятия появился на национальной платформе Мах - пользователи могут ознакомиться с афишей мероприятий, приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку через мини-приложение "Госуслуги Культура", говорится в релизе Max.
"Минкультуры и Минцифры запустили в Мах сервис поиска билетов на мероприятия. Ознакомиться с афишей мероприятий, приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку можно с помощью мини-приложения "Госуслуги Культура". Сервис доступен во всех регионах, воспользоваться им можно в том числе по программе "Пушкинская карта", - сказано в релизе.
Чтобы приобрести билет, необходимо запустить сервис, нажать на кнопку в нижней части экрана слева, выбрать город, подобрать подходящее событие. После этого необходимо завершить покупку билета на сайте организации.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
В MAX появилась возможность регистрации для жителей еще семи стран СНГ
5 ноября, 14:04
5 ноября, 14:04
 
ТехнологииМессенджер MaxРоссия
 
 
