В МAX появился сервис поиска билетов на мероприятия

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сервис поиска билетов на мероприятия появился на национальной платформе Мах - пользователи могут ознакомиться с афишей мероприятий, приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку через мини-приложение "Госуслуги Культура", говорится в релизе Max.
"Минкультуры и Минцифры запустили в Мах сервис поиска билетов на мероприятия. Ознакомиться с афишей мероприятий, приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку можно с помощью мини-приложения "Госуслуги Культура". Сервис доступен во всех регионах, воспользоваться им можно в том числе по программе "Пушкинская карта", - сказано в релизе.
Чтобы приобрести билет, необходимо запустить сервис, нажать на кнопку в нижней части экрана слева, выбрать город, подобрать подходящее событие. После этого необходимо завершить покупку билета на сайте организации.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".