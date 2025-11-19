Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Маск спросил гостя, считает ли он саудовского кронпринца террористом - РИА Новости, 19.11.2025
23:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/mask-2056153458.html
СМИ: Маск спросил гостя, считает ли он саудовского кронпринца террористом
СМИ: Маск спросил гостя, считает ли он саудовского кронпринца террористом - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ: Маск спросил гостя, считает ли он саудовского кронпринца террористом
Специалист по чтению по губам выяснил, что американский предприниматель Илон Маск спросил у одного из гостей торжественного ужина в Белом доме, не считает ли он РИА Новости, 19.11.2025
в мире, саудовская аравия, сша, илон маск
В мире, Саудовская Аравия, США, Илон Маск
СМИ: Маск спросил гостя, считает ли он саудовского кронпринца террористом

Daily Mail: Маск спросил гостя, считает ли он саудовского кронпринца террористом

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалист по чтению по губам выяснил, что американский предприниматель Илон Маск спросил у одного из гостей торжественного ужина в Белом доме, не считает ли он террористом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, визиту которого в США и было посвящено мероприятие, сообщила газета Daily Mail.
"Илон Маск, похоже, спросил у одного из гостей, считает ли он наследного принца Саудовской Аравии террористом", - говорится в публикации.
Отмечается, что Маск задал этот вопрос гендиректору фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурла во время приёма саудовского кронпринца в Белом доме. Издание пишет со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг, что Бурла был ошарашен таким вопросом.
Илон Маск на торжественном ужине в Белом доме в честь визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Роналду, Безос и Маск пришли на ужин в Белом доме
В мире Саудовская Аравия США Илон Маск
 
 
