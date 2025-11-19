Маск выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск выступит в среду на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп, заявили организаторы.

Позже Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".