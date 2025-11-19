Маск выступит на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск выступит в среду на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп, заявили организаторы.
На пленарном заседании в 11.00 по американскому восточному времени (19.00 мск) помимо Маска также будет выступать глава компании-производителя чипов NVIDIA Дженсен Хуанг и министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдулла Аль-Сваха. Согласно расписанию, их дискуссия продлится 30 минут.
Трамп выступит на этом мероприятии на час позже, следует из расписания Белого дома.
Позже Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
На панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.