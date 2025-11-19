Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/makeevka-2055884209.html
В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии
В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 19.11.2025
В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии
Временные графики отключения электроэнергии для равномерного распределения и дальнейшего восстановления электроснабжения были введены в Макеевке в ДНР, сообщила РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:44:00+03:00
2025-11-19T02:44:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
макеевка
горняк
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20251118/pushilin-2055664602.html
https://ria.ru/20251118/pushilin-2055664934.html
https://ria.ru/20251118/pushilin-2055665893.html
донецкая народная республика
макеевка
горняк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, макеевка, горняк, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Горняк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии

В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии из-за нагрузки

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Временные графики отключения электроэнергии для равномерного распределения и дальнейшего восстановления электроснабжения были введены в Макеевке в ДНР, сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале.
"По информации Макеевского РЭС, в связи с высокой нагрузкой на энергосистему и нестабильной ситуацией с электроснабжением, в целях предотвращения полномасштабной аварии и равномерного распределения ресурсов, было принято вынужденное решение о введении временных графиков отключения электроэнергии",- говорится в сообщении.
Работник аварийной службы чинит линию электропередачи в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В ДНР у более чем 65% потребителей пропал свет после украинского удара
Вчера, 11:14
Администрация добавила, что данное решение необходимо для разгрузки сетей, стабилизации системы и скорейшего восстановления нормального режима снабжения.
"Сегодня вечером возможны временные отключения для абонентов по следующим адресам: Горняцкий район: микрорайон Зеленый, поселок Осипенко, поселок Войково, кольцо Капитальная, поселок Маяк, село Макеевка, район шахты Горняк 95. Центрально-Городской район: поселок Новокалиново, северная и северо-восточная части города",- подытожили в администрации.
Рано утром во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке украинских боевиков на энергосистему ДНР.
Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.
Зуевская ТЭС в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Пушилин рассказал о восстановлении электроснабжения в ДНР
Вчера, 11:14
Позже в ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ. Документ с постановлением, был также опубликован на сайте Пушилина.
В ночь на понедельник ВСУ уже пытались ударить по энергоинфраструктуре ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света. Для примерно 360 тысяч жителей подачу света к середине дня удалось восстановить.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Пушилин допустил возможные веерные отключения электроэнергии в ДНР
Вчера, 11:18
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаГорнякДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала