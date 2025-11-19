В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Временные графики отключения электроэнергии для равномерного распределения и дальнейшего восстановления электроснабжения были введены в Макеевке в ДНР, сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале.

"По информации Макеевского РЭС, в связи с высокой нагрузкой на энергосистему и нестабильной ситуацией с электроснабжением, в целях предотвращения полномасштабной аварии и равномерного распределения ресурсов, было принято вынужденное решение о введении временных графиков отключения электроэнергии",- говорится в сообщении.

Администрация добавила, что данное решение необходимо для разгрузки сетей, стабилизации системы и скорейшего восстановления нормального режима снабжения.

"Сегодня вечером возможны временные отключения для абонентов по следующим адресам: Горняцкий район: микрорайон Зеленый, поселок Осипенко, поселок Войково, кольцо Капитальная, поселок Маяк, село Макеевка , район шахты Горняк 95. Центрально-Городской район: поселок Новокалиново, северная и северо-восточная части города",- подытожили в администрации.

Рано утром во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке украинских боевиков на энергосистему ДНР.

Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.

Позже в ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ . Документ с постановлением, был также опубликован на сайте Пушилина.

В ночь на понедельник ВСУ уже пытались ударить по энергоинфраструктуре ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света. Для примерно 360 тысяч жителей подачу света к середине дня удалось восстановить.