В Магадане осудили оккультиста за выращивание марихуаны - 19.11.2025
11:21 19.11.2025
В Магадане осудили оккультиста за выращивание марихуаны
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МАГАДАН, 19 ноя - РИА Новости. Суд в Магадане приговорил бывшего преподавателя местного политехникума Сергея Кармазова, пытавшегося принести в жертву быка, к 6 годам лишения свободы за выращивание и переработку марихуаны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кадры с задержанием магаданских оккультистов в различных пабликах появились в январе 2025 года. Выяснилось, что преподаватель техникума предложил студентам поучаствовать в жертвоприношении быка за зачет. Закончить ритуал он не успел, хотя и пытался убедить полицейских дать ему возможность завершить начатое. По некоторым данным, мужчина и раньше проводил такие ритуалы и верил в шаманизм. УМВД региона сообщало, что полицейские обнаружили две комнаты для выращивания конопли в месте, где преподаватель и студенты собирались совершить обряд.
"Наркоплантацию мужчина организовал в частном доме своего родственника. В общей сложности полицейские изъяли из тайных комнат 35 кустов конопли и несколько больших пакетов с марихуаной. Кроме того, установлена попытка сбыта свыше четырех килограммов высушенного наркосодержащего растения", - сообщила журналистам начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Магаданской области Ксения Лукина.
В итоге суд признал Сергея Кармазова виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, а также в изготовлении и переработке психотропных веществ.
"Окончательно назначить Карамазову Сергею (наказание) в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил судья приговор.
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала