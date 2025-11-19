https://ria.ru/20251119/magadan-2055954909.html
В Магадане осудили оккультиста за выращивание марихуаны
В Магадане осудили оккультиста за выращивание марихуаны - РИА Новости, 19.11.2025
В Магадане осудили оккультиста за выращивание марихуаны
Суд в Магадане приговорил бывшего преподавателя местного политехникума Сергея Кармазова, пытавшегося принести в жертву быка, к 6 годам лишения свободы за... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:21:00+03:00
2025-11-19T11:21:00+03:00
2025-11-19T11:21:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251119/prigovor-2055953767.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Магадане осудили оккультиста за выращивание марихуаны
В Магадане оккультист и экс-преподаватель получил 6 лет за выращивание конопли
МАГАДАН, 19 ноя - РИА Новости. Суд в Магадане приговорил бывшего преподавателя местного политехникума Сергея Кармазова, пытавшегося принести в жертву быка, к 6 годам лишения свободы за выращивание и переработку марихуаны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кадры с задержанием магаданских оккультистов в различных пабликах появились в январе 2025 года. Выяснилось, что преподаватель техникума предложил студентам поучаствовать в жертвоприношении быка за зачет. Закончить ритуал он не успел, хотя и пытался убедить полицейских дать ему возможность завершить начатое. По некоторым данным, мужчина и раньше проводил такие ритуалы и верил в шаманизм. УМВД региона сообщало, что полицейские обнаружили две комнаты для выращивания конопли в месте, где преподаватель и студенты собирались совершить обряд.
"Наркоплантацию мужчина организовал в частном доме своего родственника. В общей сложности полицейские изъяли из тайных комнат 35 кустов конопли и несколько больших пакетов с марихуаной. Кроме того, установлена попытка сбыта свыше четырех килограммов высушенного наркосодержащего растения", - сообщила журналистам начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Магаданской области
Ксения Лукина.
В итоге суд признал Сергея Кармазова виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, а также в изготовлении и переработке психотропных веществ.
"Окончательно назначить Карамазову Сергею (наказание) в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил судья приговор.