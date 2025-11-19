В Магадане осудили оккультиста за выращивание марихуаны

Кадры с задержанием магаданских оккультистов в различных пабликах появились в январе 2025 года. Выяснилось, что преподаватель техникума предложил студентам поучаствовать в жертвоприношении быка за зачет. Закончить ритуал он не успел, хотя и пытался убедить полицейских дать ему возможность завершить начатое. По некоторым данным, мужчина и раньше проводил такие ритуалы и верил в шаманизм. УМВД региона сообщало, что полицейские обнаружили две комнаты для выращивания конопли в месте, где преподаватель и студенты собирались совершить обряд.