США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро, пишет NYT

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.