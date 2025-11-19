Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро, пишет NYT - РИА Новости, 19.11.2025
11:36 19.11.2025
США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро, пишет NYT
США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро, пишет NYT - РИА Новости, 19.11.2025
США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро, пишет NYT
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского лидера Николаса Мадуро,... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
nbc
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро, пишет NYT

NYT: администрация Трампа рассматривает вариант поимки или ликвидации Мадуро

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.
"Одна из военных мер, находящихся на рассмотрении администрации Трампа, является отправка спецподразделений для поимки или ликвидации Мадуро", - говорится в материале.
По данным газеты, другой план предполагает захват американскими военными нефтяных месторождений или критической инфраструктуры Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
