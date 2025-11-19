США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро, пишет NYT

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.
По данным газеты, другой план предполагает захват американскими военными нефтяных месторождений или критической инфраструктуры Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.