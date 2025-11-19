Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин: строить жилье стоит на новых землях
Нижегородская область
 
21:23 19.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: строить жилье стоит на новых землях
Нижегородская область
Спикер нижегородского парламента Люлин: строить жилье стоит на новых землях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Земельные участки для строительства жилья в Нижнем Новгороде будут рассматривать с учетом присоединения Кстовского района, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Ключевые вопросы развития жилищного строительства в регионе обсудили на заседании комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.
"Одной из тем обсуждения стали достигнутые объемы строительства многоквартирных жилых домов на территории Нижегородской агломерации. За десять месяцев 2025 года на территории агломерации было выдано 50 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 489,2 тысячи квадратных метров. За этот же период введено в эксплуатацию 229 многоквартирных домов общей площадью 394,7 тысячи квадратных метров", - сообщает пресс-служба регионального парламента.
Лидером по вводу жилья является Нижний Новгород, на который приходится 82% от общего объема по агломерации.
"Строительство жилья в Нижегородской области напрямую влияет на качество жизни. Люди должны жить в комфортных домах, иметь доступную инфраструктуру - школы, детские сады, больницы. Задача государства - не просто увеличивать объемы квадратных метров нового жилья. Важно создавать единую концепцию такого пространства, где хотелось бы жить", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Также депутаты обсудили обеспеченность земельными участками и объемы строительства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде. В рамках региональной программы, рассчитанной до 2030 года, в городе планируется расселить 250 аварийных домов общей площадью 93,2 тысячи квадратных метров, где проживает 6854 человека. Для первого этапа (2024-2026 годы) администрацией города ведется строительство трех многоквартирных домов, в которых будет создано 559 квартир. Это покроет около 70% потребности в площади для расселения на первом этапе. Для последующих этапов программы подготовлен резерв земельных участков. В стадии разработки находятся шесть участков в разных районах города.
Как отметил председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, именно по инициативе депутатов правительство Нижегородской области начало системно выделять земельные участки под строительство многоквартирных домов, где заказчиком выступает администрация Нижнего Новгорода. Он также сообщил, что со строительством в заречной части города нет вопросов, основная проблема возникает с участками в нагорной части. Тем не менее, предполагается, что в 2026 году на верхнюю часть Нижнего Новгорода будет приходиться треть строящегося жилья.
"Земельные участки для строительства жилья в Нижнем Новгороде будут рассматривать с учетом присоединения Кстовского района", - заявил председатель регионального парламента.
Кстовский район был официально присоединен к Нижнему Новгороду в апреле 2025 года.
Нижегородская область
 
 
