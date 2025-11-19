Рейтинг@Mail.ru
Во Львове начались перебои с энергоснабжением - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 19.11.2025 (обновлено: 08:58 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/lvov-2055914733.html
Во Львове начались перебои с энергоснабжением
Во Львове начались перебои с энергоснабжением - РИА Новости, 19.11.2025
Во Львове начались перебои с энергоснабжением
Перебои с энергоснабжением начались во Львове на западе Украины после взрывов, сообщает в среду украинский телеканал "Новости.Live". РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T08:57:00+03:00
2025-11-19T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/67/1556246782_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_e5bd34fa8e9d070d347ba15e285f6b16.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055914416.html
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/67/1556246782_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e1e6bfc3bfec7e3192e4e839b5e3b734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина
Во Львове начались перебои с энергоснабжением

Во Львове после взрывов начались перебои с энергоснабжением

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Перебои с энергоснабжением начались во Львове на западе Украины после взрывов, сообщает в среду украинский телеканал "Новости.Live".
Украинские СМИ ранее в среду сообщали о взрывах во Львове.
"Сообщают о перебоях со светом во Львове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На западе Украины прогремели взрывы
Вчера, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала