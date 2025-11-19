https://ria.ru/20251119/lvov-2055914733.html
Во Львове начались перебои с энергоснабжением
Перебои с энергоснабжением начались во Львове на западе Украины после взрывов, сообщает в среду украинский телеканал "Новости.Live". РИА Новости, 19.11.2025
