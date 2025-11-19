Во Львове прогремел взрыв

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В городе Львов прогремел взрыв, передает украинский 24-й телеканал.

"Взрыв был слышен во Львове", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины , на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.