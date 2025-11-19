https://ria.ru/20251119/lvov-2055902903.html
Во Львове прогремел взрыв
Во Львове прогремел взрыв
2025-11-19T06:47:00+03:00
2025-11-19T06:47:00+03:00
2025-11-19T06:52:00+03:00
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В городе Львов прогремел взрыв, передает украинский 24-й телеканал.
"Взрыв был слышен во Львове", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины
, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.