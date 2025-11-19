Бельгийские тиктокеры повесили свой портрет рядом с "Джокондой" в Лувре

"Два тиктокера обошли охрану Лувра, чтобы повесить свою картину в зале Моны Лизы", - говорится в материале.

Отмечается, что раму для портрета, на котором они изобразили себя в средневековых одеждах, тиктокеры Нил и Сенне собрали из конструктора Lego, а само изображение пронесли в зал с "Джокондой" в свернутом виде. Сопротивления охраны или посетителей Лувра тиктокеры не встретили.