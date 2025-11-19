https://ria.ru/20251119/luvr-2055879050.html
Бельгийские тиктокеры повесили свой портрет рядом с "Джокондой" в Лувре
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Два бельгийских тиктокера обошли охрану парижского Лувра и повесили свой портрет в зале, где выставляется "Джоконда" Леонардо да Винчи, сообщает телеканал BFMTV
"Два тиктокера обошли охрану Лувра, чтобы повесить свою картину в зале Моны Лизы", - говорится в материале.
Отмечается, что раму для портрета, на котором они изобразили себя в средневековых одеждах, тиктокеры Нил и Сенне собрали из конструктора Lego, а само изображение пронесли в зал с "Джокондой" в свернутом виде. Сопротивления охраны или посетителей Лувра тиктокеры не встретили.
Счетная палата Франции
6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра на фоне громкого ограбления музея должно пересмотреть свои финансовые приоритеты в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси
также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, Лувр остается самым посещаемым музеем в мире.