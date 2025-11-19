Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области лошадь упала в склеп времен Золотой Орды
15:23 19.11.2025 (обновлено: 16:35 19.11.2025)
В Астраханской области лошадь упала в склеп времен Золотой Орды
В Астраханской области лошадь упала в склеп времен Золотой Орды - РИА Новости, 19.11.2025
В Астраханской области лошадь упала в склеп времен Золотой Орды
Лошадь в Астраханской области провалилась под землю и попала в склеп времен Золотой Орды. Как выяснили специалисты, на том месте в окрестностях села Селитренное РИА Новости, 19.11.2025
В Астраханской области лошадь упала в склеп времен Золотой Орды

Под Астраханью лошадь провалилась под землю и попала в склеп времен Золотой Орды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Лошадь в Астраханской области провалилась под землю и попала в склеп времен Золотой Орды. Как выяснили специалисты, на том месте в окрестностях села Селитренное находится погребальная конструкция, предположительно, полутысячелетней давности, сообщил РИА Новости начальник отдела археологии государственного автономного учреждения Астраханской области "НПУ "Наследие" Юрий Лебедев.
Речь идет о селе в Харабалинском районе, которое расположено на реке Ахтубе примерно в 100 километрах к северу от Астрахани.
"Люди путешествовали по степи, и у лошади под ногами провалилась земля. Она туда упала. <...> Мы выехали на место. Определили, что животное провалилось в склеп позднего золотоордынского периода, который называется "гурхана", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что иногда в таких усыпальницах сохраняются воздушные полости, лошадь могла туда провалиться с учетом своего веса. По словам Лебедева, ранее данный памятник археологии масштабно не исследовался и находился под охраной как поселение золотоордынского периода Xlll—XV веков. "Теперь, как мы видим, там было не только поселение, но и погребальный объект, который по конструкции, предположительно, относится к XV веку", — отметил ученый.
В настоящее время объект законсервировали, его дальнейшее исследование будет зависеть от финансирования на следующий археологический сезон, добавил археолог.
