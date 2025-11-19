Рейтинг@Mail.ru
Власти Литвы приняли решение открыть границу с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2025
15:07 19.11.2025 (обновлено: 15:09 19.11.2025)
Власти Литвы приняли решение открыть границу с Белоруссией
Власти Литвы приняли решение открыть границу с Белоруссией

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Литвы приняли решение раньше запланированного срока открыть два КПП на границе с Белоруссией, передает в среду агентство ELTA со ссылкой на заседание правительства.
"Кабинет министров на заседании в среду принял решение раньше запланированного открыть два КПП на границе с Белоруссией, закрытые в конце октября", - говорится в сообщении.
Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью.
