Историк рассказал, как Литва реабилитировала нацистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Литвы в 1990-е годы реабилитировали и оправдали по меньшей мере 12 нацистских коллаборационистов, которые участвовали в массовых расправах над евреями в годы Второй мировой войны, об этом в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского трибунала рассказал РИА Новости известный американо-израильский историк Эфраим Зурофф, посвятивший десятилетия "охоте за нацистами".

Поискам военных преступников - немцев, литовцев, украинцев, хорватов, которые участвовали в Холокосте и до сих пор скрываются от правосудия по всему миру, - Эфраим Зурофф посвятил половину своих 77 лет. С конца 1970-х годов он работал и возглавлял иерусалимское отделение Центра Симона Визенталя , названного в честь знаменитого охотника за нацистами Симона Визенталя.

По словам Зуроффа, в странах Прибалтики после обретения ими независимости людей, осужденных советской властью за преступления и убийства в годы войны, реабилитировали, даже если было доказано их участие в ужасах Холокоста.

"Я лично находил случаи участия литовцев в массовых убийствах евреев. И они были реабилитированы. Мы направляли жалобы литовскому правительству. Я изучил 12 стенограмм судебных процессов, которые доказывали, что каждый из этих людей принимал непосредственное участие в массовых убийствах евреев во время Холокоста", - рассказал "охотник за нацистами".

Зурофф отметил, что власти Литвы даже возвращали этим реабилитированным преступникам их собственность, которая была изъята советской властью в качестве наказания. Им также были положены различные социальные льготы, такие как бесплатная медицина и транспорт. Зурофф предположил, что подобное происходило и в соседних странах Прибалтики.

"Охотник за нацистами" с сожалением вспомнил, что литовские власти отказались предоставить его центру оправдательные приговоры этих нацистских коллаборационистов и, таким образом, признать, что они реальные преступники. По словам Зуроффа, все представлено так, что эти коллаборационисты совершали преступления по отношению к СССР , а факт их участие в геноциде игнорировался. Принятое в Литве законодательство позволяло амнистировать подобных преступников, констатировал Зурофф.

"Они ничего не прислали и сделали этих больных выродков своими героями. Это то, с чем мы имеем дело. Это является ярким примером искажения Холокоста и истории", - заявил Зурофф.