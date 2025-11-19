Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:56 19.11.2025
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей - РИА Новости, 19.11.2025
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному министерству образования проработать вопрос увеличения квоты для края во всероссийские РИА Новости, 19.11.2025
ставропольский край
общество
ставропольский край
луганская область
невинномысск
владимир владимиров
артек
ставропольский край
луганская область
невинномысск
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей

Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей Ставрополья в лагерях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевочки на чаепитие в столовой детского лагеря
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному министерству образования проработать вопрос увеличения квоты для края во всероссийские детские центры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На прошедшем заседании краевых властей были подведены итоги летней оздоровительной кампании 2025 года. По словам министра образования края Марии Смагиной, число охваченных школьников ежегодно растет. В текущем году 659 организаций отдыха и оздоровления детей приняли более 90 тысяч учащихся, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие образования".
В рамках поручений главы региона особое внимание уделяется отдыху детей участников специальной военной операции, которым предоставляются компенсации стоимости путевки в детский лагерь. Частичная оплата также возмещается несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации. В этом году в лагерях Ставрополья отдохнули около 1,3 тысячи школьников из Белгородской и Луганской областей, а также более 4,2 тысячи детей с ОВЗ.
Продолжается модернизация инфраструктуры загородных лагерей. В программе обновления участвовали лагеря Ипатовского, Благодарненского, Кировского округов, города Невинномысска. Отбор на 2027 год прошел также центр "Солнечный" Шпаковского округа.
Ведется переход к единой программе профессионального обучения вожатых на базе СКФУ и Невинномысского государственного гуманитарно- технического института, регулярно проводятся профильные курсы по их обучению. Организована работа по обеспечению безопасности пребывания детей в оздоровительных учреждениях.
С начала года в рамках региональной квоты 496 ставропольских учащихся за особые достижения получили путевки во Всероссийские детские центры "Артек", "Орленок", "Смена" и "Алые паруса".
"Анализ обращений наших земляков показал, что 24 из них касались направления детей в лагеря всероссийского значения. Если необходимо увеличивать региональную квоту, чтобы удовлетворить желания наших детей и их родителей, давайте это сделаем", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
Минобразования края провел опрос родителей по эффективности деятельности детских лагерей края. Результаты показали, что главными факторами является качество образовательной и воспитательной среды — программа, качество питания и профессиональный педагогический состав.
Для повышения качества летней оздоровительной кампании министерство предлагает разработать концепцию развития отдыха и оздоровления детей до 2036 года, чтобы обеспечить комплексный подход для создания современных и безопасных условий.
С 2026 года планируется учредить ежегодный региональный конкурс среди муниципальных образований на определение лучшего по организации летнего отдыха детей. Также планируется чаще привлекать летние лагеря к участию во всероссийских конкурсах.
