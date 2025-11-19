Губернатор Ставрополья Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному министерству образования проработать вопрос увеличения квоты для края во всероссийские детские центры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На прошедшем заседании краевых властей были подведены итоги летней оздоровительной кампании 2025 года. По словам министра образования края Марии Смагиной, число охваченных школьников ежегодно растет. В текущем году 659 организаций отдыха и оздоровления детей приняли более 90 тысяч учащихся, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие образования".

В рамках поручений главы региона особое внимание уделяется отдыху детей участников специальной военной операции, которым предоставляются компенсации стоимости путевки в детский лагерь. Частичная оплата также возмещается несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации. В этом году в лагерях Ставрополья отдохнули около 1,3 тысячи школьников из Белгородской и Луганской областей, а также более 4,2 тысячи детей с ОВЗ.

Продолжается модернизация инфраструктуры загородных лагерей. В программе обновления участвовали лагеря Ипатовского, Благодарненского, Кировского округов, города Невинномысска. Отбор на 2027 год прошел также центр "Солнечный" Шпаковского округа.

Ведется переход к единой программе профессионального обучения вожатых на базе СКФУ и Невинномысского государственного гуманитарно- технического института, регулярно проводятся профильные курсы по их обучению. Организована работа по обеспечению безопасности пребывания детей в оздоровительных учреждениях.

С начала года в рамках региональной квоты 496 ставропольских учащихся за особые достижения получили путевки во Всероссийские детские центры "Артек", "Орленок", "Смена" и "Алые паруса".

"Анализ обращений наших земляков показал, что 24 из них касались направления детей в лагеря всероссийского значения. Если необходимо увеличивать региональную квоту, чтобы удовлетворить желания наших детей и их родителей, давайте это сделаем", — приводит пресс-служба слова Владимирова.

Минобразования края провел опрос родителей по эффективности деятельности детских лагерей края. Результаты показали, что главными факторами является качество образовательной и воспитательной среды — программа, качество питания и профессиональный педагогический состав.

Для повышения качества летней оздоровительной кампании министерство предлагает разработать концепцию развития отдыха и оздоровления детей до 2036 года, чтобы обеспечить комплексный подход для создания современных и безопасных условий.