ВС России разминируют два склада оружия и боеприпасов ВСУ в Купянске
ВС России разминируют два склада оружия и боеприпасов ВСУ в Купянске
Бойцы ВС РФ обнаружили в районе Колонтаевка в Купянске два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ, проводится разминирование, сообщил в среду командир... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:06:00+03:00
2025-11-19T09:06:00+03:00
2025-11-19T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
безопасность
ВС России разминируют два склада оружия и боеприпасов ВСУ в Купянске
ВС РФ разминируют два оставленных ВСУ склада оружия и боеприпасов в Купянске