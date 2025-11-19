ВС России разминируют два склада оружия и боеприпасов ВСУ в Купянске

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили в районе Колонтаевка в Купянске два крупных склада оружия и боеприпасов ВСУ, проводится разминирование, сообщил в среду командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".