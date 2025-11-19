В Крыму вынесли приговор за передачу Украине данных о военных объектах

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Крымчанка приговорена к 15 годам колонии за передачу разведке Украины данных о военных объектах в Крыму, сообщает пресс-служба крымского правления ФСБ РФ.

"Верховный суд Республики Крым признал женщину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 37-летняя женщина инициативно написала администратору украинского Telegram-канала, созданного и координируемого главным управлением разведки министерства обороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера.

В пресс-службе подчеркнули, что жительница Нижнегорского района передавала украинской стороне адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей.

"Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины ", - говорится в сообщении.