В Крыму вынесли приговор за передачу Украине данных о военных объектах - РИА Новости, 19.11.2025
14:14 19.11.2025
В Крыму вынесли приговор за передачу Украине данных о военных объектах
Крымчанка приговорена к 15 годам колонии за передачу разведке Украины данных о военных объектах в Крыму, сообщает пресс-служба крымского правления ФСБ РФ. РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
республика крым
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
украина
Новости
происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, украина
Происшествия, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Крымчанка приговорена к 15 годам колонии за передачу разведке Украины данных о военных объектах в Крыму, сообщает пресс-служба крымского правления ФСБ РФ.
"Верховный суд Республики Крым признал женщину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 37-летняя женщина инициативно написала администратору украинского Telegram-канала, созданного и координируемого главным управлением разведки министерства обороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера.
В пресс-службе подчеркнули, что жительница Нижнегорского района передавала украинской стороне адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей.
"Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.
Женщина признана виновной по статье 275 УК России ("госизмена в форме шпионажа").
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
