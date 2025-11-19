В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Большая часть активов украинских олигархов в Крыму выявлена и национализирована, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы разбираемся с этим большим украинским наследием. Идет активная работа по выявлению и национализации. Большую часть работы уже проделана", - сказал Константинов.
По его словам, вопросам выявления активов украинских олигархов, которые попытались скрыть свое имущество, в том числе путем переоформления на аффилированные и подставные структуры, занимается антитеррористическая комиссия.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут среди прочего на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
