Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа
Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа - РИА Новости, 19.11.2025
Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа
Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман покинул Белый дом, где ранее у него прошли переговоры с президентом США Дональдом Трампом, он пробыл в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T00:26:00+03:00
в мире
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дональд трамп
сша
саудовская аравия
сша
саудовская аравия
Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа
Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пробыл в Белом доме четыре часа