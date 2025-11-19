Рейтинг@Mail.ru
Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа - РИА Новости, 19.11.2025
00:26 19.11.2025
Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа
Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа - РИА Новости, 19.11.2025
Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа
Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман покинул Белый дом, где ранее у него прошли переговоры с президентом США Дональдом Трампом, он пробыл в... РИА Новости, 19.11.2025
Кронпринц Саудовской Аравии пробыл в Белом доме четыре часа

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пробыл в Белом доме четыре часа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман покинул Белый дом, где ранее у него прошли переговоры с президентом США Дональдом Трампом, он пробыл в резиденции четыре часа, передает корреспондент РИА Новости.
Салман прибыл в Белый дом в 11.23 по местному времени (19.23 мск). Он покинул Белый дом в 15.30 (23.20 мск).
По его убытию из Белого дома были замечены члены его команды, которые складывали в автомобили подарочные пакеты, в том числе пакет красного цвета с золотой подписью Трампа.
Сам американский лидер попрощаться с наследным принцем не вышел, однако тот должен вернуться в Белый дом на ужин к 19.00 по местному времени (3.00 мск среды).
