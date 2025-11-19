Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла клоуном - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/kritika-2056142485.html
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла клоуном
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла клоуном - РИА Новости, 19.11.2025
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла клоуном
Президент США Дональд Трамп назвал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла "клоуном", раскритиковав многомиллиардную реконструкцию здания... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:01:00+03:00
2025-11-19T22:01:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251119/bessent-2055885763.html
https://ria.ru/20250731/tramp-2032627378.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла клоуном

Дональд Трамп раскритиковал главу ФРС Пауэлла за реконструкцию здания

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла "клоуном", раскритиковав многомиллиардную реконструкцию здания ФРС.
"Мне нравится работа председателя ФРС - это самая простая работа в мире. Ты играешь в гольф 28-29 дней, а потом выходишь и произносишь небольшую речь", - заявил Трамп на американо-саудовском бизнес-форуме в Вашингтоне.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Глава Минфина США заявил, что Трамп мог бы стать отличным главой ФРС
Вчера, 03:00
По его словам, в системе ФРС работают "три тысячи экономистов, которые готовят (Пауэллу) отчёты", а сама реконструкция здания, оценивавшаяся в 25 миллионов долларов, подорожала до 4 миллиардов.
"Под руководством этого клоуна они дошли до 4 миллиардов", - добавил президент США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трамп назвал главу ФРС полным неудачником
31 июля, 15:08
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала