https://ria.ru/20251119/kreml-2056142646.html
В Кремле заявили, что новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет
В Кремле заявили, что новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет - РИА Новости, 19.11.2025
В Кремле заявили, что новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет
Новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет, Москва видит сообщения СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:01:00+03:00
2025-11-19T22:01:00+03:00
2025-11-19T22:38:00+03:00
в мире
москва
россия
дмитрий песков
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20251119/peskov-2056140410.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, дмитрий песков, сша
В мире, Москва, Россия, Дмитрий Песков, США
В Кремле заявили, что новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет
Песков: новаций по украинскому урегулированию по-прежнему нет