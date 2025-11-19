https://ria.ru/20251119/kreml-2056136812.html
Песков сообщил, что пауза в переговорах появилась по вине Украины
Пауза в переговорном процессе по Украине возникла по вине Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2025
