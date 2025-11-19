https://ria.ru/20251119/kreml-2055979753.html
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть российское генконсульство
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть российское генконсульство
Решение Польши закрыть генконсульство РФ никак не связано со здравомыслием и вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2025
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть российское генконсульство
Песков: решение Польши закрыть генконсульство России не связано со здравомыслием