В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России из-за ЧП на ж/д путях

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обвинения в адрес России в контексте инцидента на железной дороге в Польше носят абсолютно безосновательный и голословный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как правило, все эти обвинения носят абсолютно безосновательный характер и голословный", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
Варшава не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
После Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией.