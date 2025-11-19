Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России из-за ЧП на ж/д путях
12:38 19.11.2025 (обновлено: 12:39 19.11.2025)
В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России из-за ЧП на ж/д путях
В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России из-за ЧП на ж/д путях - РИА Новости, 19.11.2025
В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России из-за ЧП на ж/д путях
Обвинения в адрес России в контексте инцидента на железной дороге в Польше носят абсолютно безосновательный и голословный характер, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2025
польша, россия, украина, дмитрий песков, дональд туск, анджей дуда
Польша, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Туск, Анджей Дуда
В Кремле ответили на обвинения Польши в адрес России из-за ЧП на ж/д путях

Песков: обвинения Польши в адрес РФ из-за ЧП на ж/д путях безосновательны

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обвинения в адрес России в контексте инцидента на железной дороге в Польше носят абсолютно безосновательный и голословный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как правило, все эти обвинения носят абсолютно безосновательный характер и голословный", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
Варшава не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
После Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Песков заявил о полной деградации отношений России и Польши
Вчера, 12:33
 
ПольшаРоссияУкраинаДмитрий ПесковДональд ТускАнджей Дуда
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
